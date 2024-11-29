Экономист заявил, что доллар уже не опустится ниже 100 руб

Экономист Василий Колташов выразил мнение о том, что курс доллара больше не достигнет двузначных значений. По его словам, даже возможное повышение ключевой ставки Центрального банка России не окажет значительного влияния на американскую валюту.

«Я не верю, что курс вернется к двузначным показателям. Может быть, под влиянием новых факторов в 2025 году до 120 рублей за доллар может быть. Но чтобы курс был ниже ста рублей за доллар — я сейчас представить такого не могу», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, изменение ключевой процентной ставки не окажет влияния на курс рубля.

Колташов заявил, что сейчас людям не имеет смысла впадать в панику относительно своих сбережений. Если рассматривать депозиты, то покупательная способность рубля и частных накоплений на потребительские товары будет снижаться. Однако, учитывая, что ставка Центрального банка составляет 21% или даже 22%, это не отразится на курсе рубля, уверен эксперт.

При таких условиях, согласно американским учебникам, ничего из происходящего сейчас не должно происходить. В плане квадратных метров возможно, что рубль может укрепиться. Если цены на рынке недвижимости будут продолжать падать, то в итоге, создавая сбережения для инвестирования, население не понесет серьезные потери, заключил Колташов.