Кредитное мошенничество: где преступники берут информацию

В целях кредитного мошенничества киберпреступники используют базы крупных компаний, слитые в интернет, взламывают аккаунты в соцсетях, ищут информацию через кредитные агрегаторы и брокеров, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Злоумышленники пользуются утечками баз данных крупных компаний, взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях — находят копии паспортов, которые люди пересылают друзьям, например, для покупки билетов, сотрудничают с работниками курьерских служб и других бизнесов, работающих с персональными данными клиентов, рассказывает эксперт.

Отдельно следует остановиться на кредитных агрегаторах, которые позволяют найти подходящие банки и МФО и одобрить кредит, отмечает он. Оставляя свои данные на непроверенной площадке, пользователь рискует стать жертвой мошенников.

«Многие также обращаются к брокерам, поскольку они обещают найти лучшие условия по кредитам. К сожалению, среди них есть люди нечистые на руку. Получив информацию о заемщике, они могут сказать, что по заявкам пришли отказы и „сожалеют“, что не смогли помочь. В дальнейшем его данные используются для оформления других заявок на получение кредитов. Деньги достаются преступникам, а рассчитываться с банком приходится доверчивому человеку», — констатирует Богоутдинов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.