Котяков: в 2027 г пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит до 97 тыс руб

На следующий бюджетный цикл на пособие для детей до 1,5 лет в России планируют заложить 825 млрд рублей, максимальная ежемесячная выплата будет достигать 97 тысяч рублей уже в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС .

«Так, в 2025 году у нас максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году это 83 тыс., в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», — сказал он.

Расходы на такое пособие планируют заложить в бюджетный цикл 2025, 2026 и 2027 года и повышать их будут постепенно от года в год.

Ранее в России предложили проиндексировать ежемесячное пособие по уходу за детьми-инвалидами. Соответствующее поручение российскому правительству сделал президент Владимир Путин.

В России с 2025 года также изменится размер материнского капитала при рождении ребенка. Молодые матери уже в следующем году будут получать на 46 тысяч больше, чем в 2024 году. Размер разовой выплаты на первого малыша составит 677 тысяч рублей. Сумма выплаты на второго ребенка будет больше, при условии, что на первенца материнский капитал не начислялся.