На обратной стороне Солнца нашли опасный центр активности

Гигантская группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца. По данным ученых, это один из самых опасных за последние годы центров активности, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал невероятных размеров группу пятен на обратной стороне светила. За последние годы похожая картина наблюдалась в первой половине мая 2024 года, когда в области 3664 произошла серия мощных взрывов, которая привела к самой сильной магнитной буре на Земле за 20 лет.

Через две недели зафиксированная аппаратом Solar Orbiter область переместится в наиболее опасное положение — напротив Земли. Не исключено, что за это время пятна могут произвести серию вспышек и исчезнуть. Но сейчас данный центр активности только набирает энергию. Если там произойдут крупные взрывы, то ученые на Земле смогут распознать их по плазменным облакам. Сейчас этих признаков пока что не наблюдается.

Эксперты добавили, что самые сильные солнечные вспышки в истории происходили в рекордных по размеру активных областях.

