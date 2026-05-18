Акции ЮГК упали на 10% после срыва аукциона

Акции ЮГК на Московской бирже снизились на 10% после того, как аукцион по продаже 67,2% компании не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает «Царьград» .

Торги на Московской бирже начались резким падением котировок ЮГК. Причиной стал несостоявшийся аукцион по продаже 67,2% акций компании — заявок на участие не поступило.

Бумаги снижались в цене на 10,01% и достигали 65,06 копейки за акцию.

Позже снижение частично отыгралось. Акции торговались по 67,5 копейки, что соответствовало падению на 6,64%.

Инвесторы отреагировали на отсутствие спроса на крупный пакет акций, что усилило давление на котировки компании.

