Акции ЮГК упали на 10% после срыва аукциона
Акции ЮГК на Московской бирже снизились на 10% после того, как аукцион по продаже 67,2% компании не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает «Царьград».
Торги на Московской бирже начались резким падением котировок ЮГК. Причиной стал несостоявшийся аукцион по продаже 67,2% акций компании — заявок на участие не поступило.
Бумаги снижались в цене на 10,01% и достигали 65,06 копейки за акцию.
Позже снижение частично отыгралось. Акции торговались по 67,5 копейки, что соответствовало падению на 6,64%.
Инвесторы отреагировали на отсутствие спроса на крупный пакет акций, что усилило давление на котировки компании.
