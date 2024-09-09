В России могут проиндексировать пособие по уходу за детьми-инвалидами

Путин поручил изучить вопрос об индексации выплат по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин поручил правительству по итогам прошедшей в июле встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное» предоставить доклад о расширении и индексации пособия по уходу за детьми-инвалидами, пишет ТАСС .

Глава государства ждет соответствующий доклад до октября 2024 года. Речь идет о расширении и индексации пособия в 10 тысяч рублей.

По поручению российского лидера, правительству предстоит рассмотреть вопрос о расширении выплат на любых лиц, которые ухаживают за несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья. При этом родство такого человека с ребенком не должно иметь никакого значения.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года будут индексировать пенсию два раза. Первый этап индексации пройдет 1 февраля, а второй — 1 апреля. Размер будет зависеть от уровня инфляции.