Бастрыкин заинтересовался развешивающей шкуры животных таджичкой в Екатеринбурге

сегодня в 12:24

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в затянувшийся коммунальный конфликт в Екатеринбурге Свердловской области. Глава ведомства поручил представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту систематического нарушения прав местных жителей со стороны гражданки Таджикистана, сообщает Информационный центр СК РФ.

Поводом для жесткой реакции правоохранителей стали публикации в СМИ и социальных сетях, а также жалобы жильцов многоквартирного дома по улице Технической. В мае гражданка Республики Таджикистан развесила шкуры животных на заборе детской площадки.

Из-за грубого нарушения санитарных норм по двору мгновенно распространился резкий неприятный запах. Люди стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Соседи отмечают, что подобное женщина устраивает ежегодно. Кроме того, по словам жильцов, в ее квартире постоянно проживают не менее 15 других иностранных граждан. Дети постояльцев систематически нарушают общественный порядок.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ Следкома по региону Богдану Францишко оперативно доложить о результатах расследования.

