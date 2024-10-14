Стало известно, как изменится размер маткапитала на первого ребенка в 2025 году

Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в феврале следующего года в стране проиндексируют материнский капитал, средствами которого воспользуются более 1 млн граждан, сообщает РИА Новости .

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тыс., на второго ребенка — плюс 61 тыс. соответственно», — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что маткапитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. В настоящее время в федеральном бюджете предусмотрено его увеличение на 7,3%.

Министр добавил, что в 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составит 677 тыс. рублей. При рождении второго ребенка размер материнского капитала увеличится до 894 тыс. рублей, но при условии, если семья не получала выплату за первенца.

Ранее правительство России представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Так, в ближайшие 3 года на ежемесячные пособия по рождению и воспитанию ребенка в стране планируют выделить около 4 трлн рублей, а на маткапитал — почти 1,7 трлн рублей.