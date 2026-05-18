Особняк за четверть миллиарда: Билан продал свой дом в Подмосковье

Заслуженный артист России Дима Билан (Виктор Белан) продал свой двухэтажный дом в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новорижском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в компании NF Group, которая выступала эксклюзивным консультантом сделки.

Покупателем стала непубличная персона, имя не раскрывается. Особняк площадью 440 кв. м выставлен на продажу в конце осени. Певец просил за него 250 млн рублей.

Дом расположен в Подмосковье, в поселке «Монтевиль» на Новой Риге. Смена недвижимости связана с покупкой другого загородного дома. Какого именно — не уточняется.

Ваделец международного агентства недвижимости NikaEstate, член AREA Виктор Садыгов высказывал мнение о перспективах продажи. По его словам, покупателя такой недвижимости в первую очередь интересуют расположение, качество поселка, удобство самого дома.

Эксперт прогнозировал, что с учетом сезонной скидки дом Билана должен разойтись быстрее, чем обычно продаются подобные объекты. Стандартный срок для элитной загородной недвижимости такого уровня — до года.

В итоге так и вышло: с момента выставления на продажу до закрытия сделки прошло мало времени.

