Компания Oracle согласилась выкупить долги своей «дочки» в России

Компания Oracle готова выкупить долги своей российской дочки «Оракл компьютерное оборудование», но не более чем за 60% от номинала. Согласно условиям сделки, кредиторы должны отказаться от любых новых требований к организации, сообщает РБК .

Общая сумма долга составляет более 1,4 млрд рублей. Согласно сделке, речь пойдет о выплате суммы в 840 млн рублей — это 8,5 млн долларов по нынешнему курсу.

По информации из писем, разосланным кредиторам, следует, что Oracle несколько месяцев вела переговоры с регулятором о получении разрешения на выкуп долгов. В документе указано, что условия сделки, в том числе максимальная сумма, не могут измениться.

Ранее стало известно, что бывших сотрудников российской «дочки» Oracle через суд пытаются обязать вернуть премии, которые они получили в 2022 году. Сумма исков составила около 50 млн рублей.