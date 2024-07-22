«Дочка» Oracle в России не выплатила долги ни одному кредитору

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«Дочка» американской компании Oracle, которая занимается разработкой систем управления базами данных, находится в процессе банкротства. Организация осталась должна Сберу, «Мегафону» и Альфа-банку 1,4 млрд рублей, сообщает РБК .

«Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатило внушительную сумму кредиторам. Долг перед российскими компаниями составляет 1,43 млрд рублей.

Клиентами Oracle в России были Федеральная налоговая служба, Минтранс, Минфин, казначейство, Федеральная таможенная служба, Центробанк, ВТБ, «Ростелеком», «Почта России», «Росатом» и другие.

Юрлицо «Оракл компьютерное оборудование» было создано в 1997 году. Чистый убыток компании за 2021 год составил 75,7 млн рублей. В марте 2022 года Oracle объявила о приостановке деятельности в России. Оказание услуг прекратила и ее местная «дочка». Теперь она обязана вернуть все неотработанные авансы.

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