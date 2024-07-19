Московский суд снял арест со счетов европейского экс-подрядчика «Еврохима»

Отменить обеспечительные меры просил сам истец — «ООО Еврохим Северо-Запад-2», следует из определения суда.

Tecnimont S.p.A. являлся подрядчиком строительства завода «Еврохим Северо-Запад-2» в Ленобласти. Общая стоимость работ на момент подписания соглашения оценивалась более чем в 1 млрд долларов.

После начала спецоперации и введения санкций итальянская инжиниринговая компания свернула работы на объекте из-за невозможности поставлять в РФ импортные материалы и оборудование. Тогда «Еврохим» расторг контракты с компанией, объяснив это отказом выполнять их условия. В ответ Tecnimont подала иск на 400 млн евро за односторонний разрыв контракта. Позже сумма заявленных требований выросла до 600 млн евро. «Еврохим» подал встречный иск с требованием взыскать с подрядчика перечисленные авансы —380 млн евро, затраты на завершение проекта — 571 млн евро — и 875 млн евро упущенной выгоды.

Ранее суд частично удовлетворил иск компании «Еврохим» и наложил арест в размере 350 млн евро на счета «МТ Русия». Компания «Еврохим» в иске требовала арестовать 1 млрд евро на счетах Techimont. Еще летом 2020 года организации заключили договор по проектированию и строительству завода для производства аммиака и карбамида, однако весной 2022 года Techimont приостановила выполнение обязательств.

Через несколько месяцев «Еврохим» уведомил о расторжении соглашения между сторонами. Также компания потребовала от Techimont вернуть аванс в размере 380 млн евро.