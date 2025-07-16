Суд 21 июля проведет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»

Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщает РИА Новости .

Согласно закону, слушание пройдет в закрытом режиме.

Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение и стали хаотично расстреливать людей, которые как раз собрались на мероприятие. Погибли 146 человек.

Ранее обвиняемые в теракте дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев. Один из четырех исполнителей теракта заявил, что после нападения на концертный зал они связались с координатором. Тот, по его словам, заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины.