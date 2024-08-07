Российских сотрудников Oracle просят вернуть миллионные премии через суд

Бывших сотрудников российской «дочки» Oracle через суд пытаются обязать вернуть премии, которые они получили в 2022 году. Сумма исков составила около 50 млн рублей, сообщает РБК .

С 1 августа уже подано более 10 исков с требованием сделать денежные премии, которые выдавались российским сотрудникам компании, недействительными. В ближайшее время их количество будет увеличиваться, как отметил арбитражный управляющий по делу о банкротстве «дочки» Oracle в России Егор Непомнящих.

Так, с экс-руководителя российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгения Дрякина пытаются взыскать 8,4 млн рублей. Со старшего управляющего директора Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексея Курочки требуют 9,3 млн рублей. Общая сумма исков — порядка 50 млн рублей.

Эти деньги сотрудники получили после марта 2022 года, когда компания заявила о приостановлении деятельности в РФ. Год назад ее «дочку» признали банкротом. Арбитражный управляющий пытается вернуть деньги в конкурсную массу, но из-за высоких премий она уменьшилась.

Ранее стало известно, что «дочка» американской компании Oracle, разрабатывающей системы управления базами данных, еще не выплатила многомиллионные долги ни одному кредитору. Общий долг перед российскими компаниями составляет 1,43 млрд рублей.