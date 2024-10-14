Ключевую ставку могут снова повысить в октябре, предупредили в ЦБ РФ

сегодня в 13:09

Зампред ЦБ РФ Заботкин: ключевую ставку могут повысить в октябре

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин не исключил, что ключевая ставка ЦБ может быть повышена в октябре 2024 года, сообщает ТАСС .

По словам Заботкина, ключевую ставку могут повысить на октябрьском заседании совета директоров ЦБ.

«Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность», — заявил замглавы регулятора.

С 16 сентября ключевая ставка в Росии составляет 19%.

Ранее в финансовой группе «Финам» прогнозировали, что Банк России повысит ключевую ставку до 20% на заседании директоров 25 октября. В свою очередь, аналитики «Совкомбанка» утверждали, что ставка Центробанка к концу 2024 года может составить 22 процента.