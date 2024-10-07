Ключевая ставка в РФ может вырасти еще на 3% к концу 2024 года

Совкомбанк: ключевая ставка может увеличиться до 22% к концу года

Центробанк может увеличить ключевую ставку в конце 2024 года до 22%. Так считают аналитики Совкомбанка, которые проанализировали повышение ожиданий по инфляции, сообщает Lenta со ссылкой на «Ведомости» .

В ВТБ и «Ренессанс капитал» считают, что ключевая ставка действительно вырастет до конца года, но не так критично. Показатель не поднимется выше 21%, однако это станет историческим максимумом.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 17%. Но это произойдет только в том случае, если ситуация окажется благоприятной для российский экономики.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов сказал, что регулятор не исключает сценарий увеличения ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если на российскую экономику повлияют новые непредвиденные обстоятельства.