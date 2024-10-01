сегодня в 21:54

В Банке России не исключили роста ключевой ставки выше 20%

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что регулятор не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше 20% в случае влияния на российскую экономику новых непредвиденных обстоятельств, сообщает «Интерфакс» .

«Динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике», — сказал Тремасов.

Он подчеркнул, что траектория ключевой ставки, по прогнозу Центробанка, соответствует базовому сценарию. Однако динамика может измениться, если российская экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами.

Глава департамента ЦБ отметил, что после повышения ключевой ставки до 19% в сентябре совет директоров давал сигнал о возможном дальнейшем повышении.

Тремасов добавил, что по итогам текущего года инфляция скорее всего превысит имеющийся официальный прогноз в 6,5-7%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может повысить ключевую ставку в октябре выше 19% годовых. Очередное заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки состоится 25 октября.