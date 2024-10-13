Эксперты допустили повышение ключевой ставки до 21% в октябре

Эксперт Беленькая: ЦБ повысит ключевую ставку до 20% на заседании в октябре

Она подчеркнула, что к июльскому макропрогнозу и жесткого сигнала Центробанка по итогам сентябрьского заседания добавилось отсутствие ожидавшегося замедления инфляции.

«ЦБ уже признает, что инфляция по итогам года вероятно сложится выше его действующего прогноза 6,5-7%», — сказала Беленькая.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также предположила, что Банк России повысит ключевую ставку до 20% на октябрьском заседании. По ее словам, проинфляционными факторами выступят заметное ослабление курса рубля и повышение утильсбора.

Как отметил главный инвестиционный консультант «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев, ЦБ может принять решение о повышении ставки до 20% с целью абсорбирования избыточной денежной массы на депозитах. При этом, По мнению эксперта, для противостояния инфляции следует предпринимать меры по сдерживанию роста денежной массы, а не повышать ставку.

Сергеев добавил, что в сложившейся ситуации это вынужденная мера, и рост денежной массы оказывает давление как на потребительский рынок, так и на рынок жилья, где цены остаются на прежнем уровне.

Ранее аналитики Совкомбанка проанализировали повышение ожиданий по инфляции и пришли к выводу, что Центробанк может увеличить ключевую ставку до 22% уже в конце текущего года.