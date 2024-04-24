Китай уговорил Россию на ощутимую скидку на газ

Россия согласилась продавать Китаю газ по стоимости, которая на 28% ниже расценок для европейских покупателей. Соглашения о дисконте будут действовать до 2027 года, сообщает «Царьград» со ссылкой на Bloomberg.

За 3 месяца с начала 2024 года Поднебесная импортировала у РФ 1,648 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Данный показатель на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В то же время в стоимостном выражении поставки СПГ из России в Китай сократились почти на 20%, составив 1,06 млрд долларов.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что ЕС запретит поставки сжиженного природного газа из России в 14-м пакете санкций. По словам главы шведской дипломатии, принятие будущих ограничений — один из самых важных шагов.