ЕС запретит поставки сжиженного газа из России в 14-м пакете санкций

МИД Швеции: в 14-й пакет санкций войдет запрет на поставки СПГ из РФ

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены запретить поставки сжиженного природного газа из РФ в рамках 14-го пакета санкций. По словам главы шведской дипломатии, принятие будущих ограничений — «один из самых важных шагов», сообщает газета «Известия» .

Билльстрем рассказал об этом перед встречей глав МИД и Минобороны Европейского союза, которая прошла в Люксембурге. Кадры транслировались на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Двумя неделями ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что высший орган исполнительной власти Евросоюза занят созданием 14-го пакета санкций против России. Политик не исключал, что в будущий пакет войдут не только широкие ограничительные меры, но и защита, которая не позволит их обойти.

Домбровскис также заявлял, что в Еврокомиссии ищут варианты, чтобы Россия не смогла уклониться от наложенных на нее рестрикций, используя дочерние организации на Западе.