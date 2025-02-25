Каждый второй крупный банк России снизил ставки по депозитам

Ровно половина из 20 наиболее крупных банков РФ уменьшили ставки по вкладам на наделе после заседания Центробанка по поводу ключевой ставки. Среди них оказались Газпромбанк, Сбер и МКБ, сообщает газета «Известия» .

К концу этого месяца средняя доходность по депозитам опустилась ниже ключевой ставки — до 20,8%. На такой шаг пошли Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, банк «Дом.РФ», Сбер.

«Банки не рассчитывают на рост ключевой ставки и больше не закладывают этот сценарий в стоимость своих продуктов», — объяснил директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка Юрий Эйдинов.

Конкуренция за людей, которые делают вклады, уменьшается. При этом банки не планируют резко снижать ставки. Депозиты по-прежнему будут делать привлекательными для инвестиций, и люди не станут забирать средства из организаций.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер посоветовал тем, кто хотел внести деньги на вклад, сделать это, пока ставка еще высокая. При этом людям, которые планировали взять кредит, нужно с этим повременить до появления более выгодных предложений.