Эксперт рекомендовал не прозевать момент смены цикла по кредитам и депозитам

Решение ЦБ оставить ключевую ставку 21% совпало с консенсус-прогнозом рынка. Однако желающим разместить депозит или взять кредит в такой ситуации важно не упустить момент смены цикла, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Действительно, монетарная пауза читалась на фоне сильного укрепления рубля, замедления кредитной активности и прекращения бурного роста цен, снижения геополитических рисков, отмечает он.

Доходности по вкладам и ставки по кредитам росли вслед за ставкой ЦБ, порой даже опережая ее. Сейчас важно не прозевать момент смены цикла: кредитная активность падает, а банки уже начали снижать ставки по депозитам. В декабре максимальная ставка в топ-10 банков была 22,1%, теперь уже 21,44%, констатирует Зельцер.

«Для тех, кто хотел разместиться во вклады, возможно, стоит и поторопиться, а кому был нужен кредит, вероятно, стоит подождать более привлекательных предложений», — рекомендует эксперт.