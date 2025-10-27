Каким будет курс юаня к рублю в свете встречи глав США и КНР — мнение банкира

Доля китайского юаня в международных финансовых расчётах заметно растет. В настоящее время существует ряд факторов, оказывающих влияние на курс валюты КНР. Так, ожидается обсуждение злободневных экономических вопросов на предстоящем саммите АТЭС, где запланирована встреча глав США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Что касается курса юаня к рублю, то здесь в первую очередь нужно отметить решение Банка России по ключевой ставке, говорит эксперт. Несмотря на ее снижение, ставка по-прежнему остается высокой и выступает на стороне российского рубля, повышая спрос на рублевые депозиты, подчеркивает он. Однако не стоит забывать, что определяющим для курса национальной валюты остается баланс экспорта и импорта, а также геополитические новости, которые могут добавить ему повышенной волатильности, добавляет Тимошенко.

Тем временем у мировых позиций китайского юаня — тренд на заметное увеличение его доли в международных финансовых расчетах. Так, около 30% китайской торговли проходит именно в юанях на фоне принятых властями КНР мер по уменьшению роли доллара США в экономике Китая.

«В фокусе — перспективы предстоящей на саммите АТЭС встречи глав США и КНР, где ожидается обсуждение острых экономических вопросов. При этом отдельного оптимизма юаню может добавить свежая статистика по росту ВВП Китая на 5,2% по итогам трех кварталов текущего года на фоне активного развития производства и сферы услуг», — говорит Тимошенко.

Согласно прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 11-11,5 рублей.