«Известия»: ретейлеры лишатся 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением запретить российским торговым сетям взимать с поставщиков яиц, которое составляет 5% от общего объема поставки. Речь идет о социально значимых категориях продукции — С1 и С2, сообщает газета «Известия» .

Новое правило может вступить в силу с 1 марта следующего года. По мнению ведомства, нововведение позволит снизить стоимость продукции, так как изготовители смогут модернизировать и расширять свое производство, что приведет к большим поставкам яиц на рынок.

При этом участники рынка полагают, что данная мера может вызвать дисбаланс в конкурентной борьбе между производителями.

Кроме того, ФАС провела анализ финансовых потерь, которые понесут торговые сети в период с 2024 по 2030 год. Согласно расчетам, ретейлеры потеряют около 92,6 млрд рублей прибыли, а дополнительные затраты на перезаключение договоров составят 5,7 млрд рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса и напомнил о рекордных урожаях в сфере сельского хозяйства в текущем году.