Россия вошла в топ-5 крупнейших мировых производителей мяса

сегодня в 16:41

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса и напомнил о рекордных урожаях в текущем году, сообщает РИА Новости .

Глава российского правительства провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что также в этом году страна выполнила показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства, собрав рекордные урожаи.

В то же время глава правительства акцентировал внимание на необходимости интенсификации мер поддержки отечественных аграриев. В частности, Мишустин отметил важность обеспечения доступности кредитования.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав по данному показателю половину крупнейших экономик планеты. Так, россиянин сможет приобрети на среднюю зарплату 161 кг мяса.