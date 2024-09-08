РФ вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав часть G20

Россия в прошлом месяце вошла в первую двадцатку государств мира по доступности мяса, она обогнала по данному показателю половину крупнейших экономик планеты, сообщает РИА Новости .

Лидерами рейтинга стали страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить у жителя Катара —391 кг. На втором месте — ОАЭ (336 кг), а затем идет Кувейт (295 кг).

Свыше 200 кг мяса можно купить на среднее жалование в 15 странах мира. Так, в конце топа-20 находятся ЮАР (216 кг) и ФРГ (213 кг).

РФ расположилась на 20 строчке топа. Россиянин сможет приобрети на среднюю зарплату 161 кг мяса.

Самое недоступное мясо на планете находится на Кубе. Среднестатистический житель этой страны может купить только 3 кг. Еще в перечень государств с минимальным количеством мяса, которое можно приобрести на месячную зарплату, вошли Египет (16 кг) и Алжир (19 кг).