Изъятие китайских товаров в РФ может негативно отразиться на товарообороте стран

Проблемы с изъятием китайских товаров могут подорвать доверие к партнерам из РФ

Китайские экспортеры столкнулись с изъятием товаров, идущих из КНР в ЕС, в России, что связано с ужесточением контроля над транзитом товаров двойного назначения, действующим до конца 2025 года. Если подобные проблемы будут иметь место и в дальнейшем, это может негативно сказаться на товарообороте между Россией и Китаем, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Если российские и китайские компании будут строго соблюдать установленные правила и нормы, количество изъятий может снизиться, что позволит стабилизировать и, возможно, увеличить объемы торговли. Однако, если нарушения продолжатся, количество изъятий, вероятно, возрастет, что может негативно сказаться на товарообороте между странами, полагает эксперт.

«Длительные проблемы с изъятием товаров могут подорвать доверие китайских экспортеров к российским партнерам, что приведет к поиску альтернативных маршрутов и снижению объемов торговли через Россию. Однако, при соблюдении обеими сторонами установленных правил и прозрачности в бизнес-процессах, доверие может быть восстановлено и укреплено», — высказывает свое мнение Расторгуев.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации и влияние на бизнес-отношения между Россией и Китаем во многом зависят от честности и прозрачности в соблюдении установленных правил обеими сторонами.

По информации издания South China Morning Post, Россия в массовом количестве задерживает товары из Китая в Европу. Объем таких товароперевозок снижается уже несколько месяцев.