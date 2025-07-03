Багреева: прибыль прибыльных предприятий Москвы выросла на 9,5% за год

В январе — марте 2025 года почти 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы завершили квартал с прибылью. Суммарная прибыль этих компаний достиг 2,9 трлн рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

К прибыльным организациям отнесены те, чьи доходы за отчетный период превысили расходы. В исследование не вошли государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые компании и пенсионные фонды.

«По итогам первого квартала 2025 года к прибыльным относились почти 10 тысяч предприятий — это около 70% работающих в столице крупных и средних компаний», — рассказала Багреева.

Заммэра добавила, что их совокупная прибыль составила 2,9 триллиона рублей, что на 9,5% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

На долю торговых предприятий пришлось около 19% общей прибыли, или 549 млрд рублей. Финансовый сектор (без учета банков, страховых организаций и пенсионных фондов) и обрабатывающая промышленность заработали примерно по 13% — 380 млрд и 360 млрд рублей соответственно.

Наибольший рост прибыли в первом квартале 2025 года продемонстрировали образовательные организации: их прибыль увеличилась на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 5,1 млрд рублей. В сфере транспорта и хранения показатель вырос на 51% — до 287 млрд рублей, а в операциях с недвижимостью — на 47%, до 102 млрд рублей, добавила Мария Багреева.