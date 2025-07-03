Капитальный ремонт лицея в Клину выполнен на 50 процентов

Глава округа Алена Сокольская ознакомилась с ходом работ в отделении Лицея имени Д. И. Менделеева в Клину на улице Дзержинского, дом 11. Изображения великих ученых, музыкантов и писателей, живших и творивших в Клину, теперь украшают холлы школы. Художники мастерской Алексея Шилова наносят на смены изображения в стиле «сграффито» (процарапанный рисунок по сырой штукатурке). Эта работа проводится в рамках проектов «Культурный код Подмосковья» и «Моя школа — история моего города».

«На старте строительства у нас были очень большие сомнения, что на имеющихся площадях может появиться современное образовательное учреждение. Но большая работа, проделанная проектировщиками, позволила найти решения, благодаря которым школа становится новой. Новые классы. Добавились санузлы, добавилась площадь для приема пищи, игротека, совмещённая с библиотекой, музыкальный зал. Все это делает нашу маленькую историческую школу полноценной и современной», — сказала Алена Сокольская.

Представитель подрядной организации пояснил, что процент готовности объекта сейчас составляет около 50%, на объекте занято 50 человек. Завершается монтаж инженерных систем, фасад утепляется и будет обшиваться металлическими кассетами, цоколь- керамогранитом, начались работы по чистовой отделке помещений современными материалами.

К 1 сентября 2025 года обновленная школа встретит своих учеников и их родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас – 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные – в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы – и новые, и те, которые модернизируем – имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.