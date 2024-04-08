Индекс шашлыка-2024: стало известно, насколько изменилась стоимость приготовления

В 2024 году стоимость шашлычного набора выросла на 10-25%. Больше всего цены увеличились на курицу и свинину, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Для подсчетов конечной стоимости блюда эксперт предложил взять за основу традиционный рецепт шашлыка, в который входит 1,5 килограмма мяса (свинина/курица/говядина) и маринад: лук репчатый 0,5 кг, соль, перец, уксус.

Проведенный анализ динамики средних потребительских цен на основные ингредиенты из потребительного набора для приготовления шашлыка, по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (февраль 2024 года к февралю 2023 года) произошел на курятину — на 23,7%, или на 73 рубля, и свинину — на 15,4%, или на 90 рублей, говорит эксперт.

Стоимость шашлыка из говядины также выросла на 10,6% (или на 105 рублей) с 996 до 1101 рубля.

Шашлык из красной рыбы подорожал менее всего — на 5,5%, или 87 рублей.

Все популярнее у россиян становиться такое блюдо, как овощи на гриле, отмечает Морковкин. Динамика цен на овощи такова: помидоры подрожали на 25%, свежие грибы и зелень — на 11,7% и 12,5% соответственно.

Вместе с тем средние цены на картофель за год снизились на 14%.

«Таким образом, учитывая наиболее популярные блюда для пикника и виды мяса, которое выбирают россияне для приготовления шашлыка, можно сделать вывод, что в целом повышение стоимости „шашлычного набора“ составило от 10 до 25%», — прокомментировал экономист.