Индекс Мосбиржи снова падает после роста из-за победы Трампа

Индекс Мосбиржи вернулся к падению, несмотря на недавний рост на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает Lenta.ru .

В начале недели российский фондовый рынок показывал свой рост. Положительные тенденции наблюдались на фоне победы Трампа. Успех республиканца поднял российский акции вверх из-за надежд на завершение конфликта на Украине.

Однако вот уже третий день российский фондовый рынок снижается, а в четверг падение индекса Мосбиржи ускорилось еще сильнее, судя по данным площадки. К 12:00 он падал до 2714 пунктов, а индекс РТС — до 869 пунктов.

Это связывают с отсутствием конкретной информации о следующих действиях Трампа. Также эксперты полагают, что рынок толкает вниз возможность последующего повышения ключевой ставки ЦБ и росте проблем отечественных предприятий.

6 ноября рынок акций России открылся подъемом индексов Мосбиржи и РТС на 2,7%. К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2686,46 пункта.