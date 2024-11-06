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Рынок акций России открылся подъемом индексов Мосбиржи и РТС на 2,7%

В среду российский рынок акций стартовал с роста индексов на 2,7% после улучшения ситуации на мировых фондовых рынках, вызванного победой республиканца Дональда Трампа по итогам предварительных результатов президентских выборов в США. При этом снизилась стоимость нефти, сообщает «Интерфакс» .

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2686,46 пункта, что на 2,7% выше предыдущего значения. Индекс РТС также вырос на 2,7%, составив 863,07 пункта. Цены большинства наиболее ликвидных акций на Мосбирже увеличились в пределах 4,9%.

После уверенного роста накануне нефть демонстрирует снижение стоимости, теряя более 2%. Фьючерс на Brent опустился до 74 долларов за баррель.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ с 6 ноября, составляет 98,0562 рубля. Это на 50,63 копейки больше по сравнению с предыдущим значением.