Индекс Мосбиржи рухнул на 4% из-за введенных США санкций

сегодня в 10:15

Рублевый индекс Московской биржи упал ниже 3100 пунктов, снизившись на 3,5-4% в ходе торгов, сообщает РИА Новости .

Это произошло в первый раз с 3 июня на фоне введенных Штатами в отношении Мосбиржи санкций.

Согласно данным торгов, акции Мосбиржи рухнули на 15%, Сбербанка — на 4%, ВТБ — на 4,7%.

Накануне американский Минфин включил в новый санкционный список Мосбиржу и отвечающий за валютные торги Национальный клиринговый центр. Из-за этого на бирже с четверга останавливаются торги долларами и евро.

На фоне случившегося в российских банках взлетел курс доллара для обмена. Он доходил вплоть до 200 рублей.

При этом Банк России заверил, что курс рубля остался рыночным и единым после новых санкций США.