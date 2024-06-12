Курс доллара для обмена взлетел в российских банках
Российские банки начали резко поднимать поднимать курс доллара
Фото - © скриншот
Российские банки вечером в среду начали резко поднимать курс, по которому у них можно купить наличные доллары, следует из данных сайта «Банки.ру»
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра.
Введенные санкции США остановили торговлю долларами и евро на Московской бирже — старейшей и самой важной площадке валютных торгов в России. Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.
При этом сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.