Импортные товары могут подешеветь в России из-за падения курса доллара

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что валютный курс рубля к доллару влияет на ценообразование товаров, но основными факторами являются баланс спроса и предложения, а также множество других аспектов, сообщает «Прайм» .

«Поскольку колебание валютного курса — один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — сказала Долгова.

Однако она подчеркнула, что импортные продукты с ограниченным сроком годности, такие как овощи, фрукты, мясо, рыба и прочие, весьма чувствительны к колебаниям курса валют. В ближайшее время можно ожидать некоторого снижения цен на эти товары.

По словам финансиста, непродовольственные товары ощутят влияние этого фактора лишь спустя несколько месяцев, поскольку сейчас распродаются товары, завезенные по прежнему курсу рубля, осенние коллекции одежды и обуви могут незначительно снизиться в цене.

Но и это не является достоверным фактом, поскольку продавцам необходимо компенсировать издержки, связанные с хранением товаров, приобретенных по более высокому курсу, добавила Долгова.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз курса доллара к лету. По его словам, предстоящее монетарное послабление вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой денежно-кредитной политике.