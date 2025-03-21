Эксперт Зельцер дал прогноз курса доллара к лету

Предстоящее монетарное послабление вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой денежно-кредитной политике (ДКП). Есть вероятность, что к лету доллар вырастет до 90 рублей, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Укрепление нацвалюты сыграло очень важную роль в процессе затухания ценового давления в экономике, отметил он.

«Курсы инвалют на минимумах марта падали до уровней лета 2023 г. Конечно, есть и спекулятивный перегиб, и доллар способен вернуться выше 85 руб., а юань быть по 12 руб., но в общем рубль крепок, и это надо признать тем, кто постоянно ставит на девальвацию», — комментирует эксперт.

По прогнозам Зельцера, к лету доллар может подняться до 90 рублей.

«Фактор грядущего монетарного послабления вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой ДКП», — полагает он.