Иллюзия эксперта: как блогеры обманывают инвесторов и что с этим делать

ЦБ РФ предложил ввести государственное регулирование финансовых блогеров. Инициатива предполагает создание специального реестра, куда смогут попасть только инфлюенсеры с подтвержденным образованием и опытом. О том, почему назрела необходимость контролировать тех, кто учит инвестировать, РИАМО рассказал основатель коммуникационного агентства Modifiers Антон Утехин.

Ключевой навык инфлюенсера — владение алгоритмами соцсетей и умение удерживать внимание. Этот навык не связан с пониманием экономики или риск-менеджментом. Возникает дисбаланс: профессиональная аналитика сложна и осторожна в прогнозах, поэтому она проигрывает эмоциональному и уверенному контенту блогеров. В результате аудитория доверяет не самому компетентному, а самому заметному, объяснил эксперт.

«Финансовые блогеры не несут никакой юридической ответственности за свои рекомендации. Это создает почву для конфликта интересов. Некоторые блогеры намеренно вводят в заблуждение, продвигают мошеннические схемы или берут деньги от рекламодателей за скрытый пиар сомнительных активов. Есть и профаны, которые порой ошибаются, транслируя рыночные тренды без понимания их природы», — отметил Утехин.

По его словам, единственным критерием качества совета остается совесть автора. В отличии от официальных кредитных организаций, деятельность которых регулируется финансовыми властями страны.

Отсутствие четких правил привело к тому, что рынок заполнился авторами, чей основной доход — не инвестиции, а продажа курсов и подписок, подчеркивает эксперт. Реальная финансовая грамотность аудитории для них вторична. Особенно остро это проявляется в волатильных активах (криптовалюта, мемкоины): на растущем рынке любой автор выглядит экспертом, но при падении, когда инвесторы теряют средства, блогер снимает с себя обязательства стандартной фразой «это не является рекомендацией».

«Финансовые инфлюенсеры имеют большое влияние на население. Регулирование — попытка привести ответственность в соответствие с этим влиянием и снизить риски для аудитории. Единые стандарты отсекут случайных людей и снизят количество вредных советов. Выиграют профессионалы и добросовестные практики. После введения госрегулирования те, чей бизнес построен на безответственном хайпе и обещаниях гарантированной доходности, уйдут с рынка», — резюмировал Утехин.

