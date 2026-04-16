В Домодедове построили 70% складского комплекса в индустриальном парке

Строительство складского комплекса площадью более 35 тыс. кв. метров продолжается в индустриальном парке NK Парк Домодедово 2 в горокруге Домодедово. Готовность объекта достигла 70%, завершить работы планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На площадке завершены основные строительные этапы: полностью выполнены подземная и надземная части объекта. В настоящее время специалисты монтируют внутренние инженерные системы и проводят благоустройство прилегающей территории.

Проект предусматривает устройство подъездных путей и кругового проезда для спецтехники, в том числе пожарной. Также оборудуют парковочные места для транспорта сотрудников и посетителей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.