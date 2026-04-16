В Подмосковье в ОЭЗ «Ступино Квадрат» запустят производство снеков

Производственный комплекс по выпуску снеков построили на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Московской области. Инвестором проекта стала компания «Найснатс», которая вложила более 342 млн рублей и создаст свыше 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» завершено строительство комплекса по обжарке орехов и семян. Компания «Найснатс», являющаяся резидентом ОЭЗ, получила все необходимые разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Компания «Найснатс», резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат», построила производственный комплекс по обжарке орехов и семян. В рамках инвестиционного проекта предприятие займется производством снеков. Площадь производственного комплекса более 34,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — 342,1 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 30 млн единиц продукции в квартал. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.