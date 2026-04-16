Компания из Дубны представит систему видеоконтроля на Securika Moscow 2026

Компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» из ОЭЗ «Дубна» вывела на рынок цифровой контур видеонаблюдения для объектов с контролируемым доступом и представит его на выставке Securika Moscow 2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» разработала комплексное решение в сфере видеоаналитики для закрытых объектов. Цифровой контур объединяет систему контроля доступа и внутреннее видеонаблюдение, обеспечивая сквозной контроль входа и перемещения по территории.

«Наш новый продукт интегрирует функции пропускной системы и мониторинга перемещения посетителей внутри объекта. Это позволяет обеспечить сквозной контроль доступа и нахождения на территории. Сегодня на рынке присутствуют отдельные решения для автоматизации пропускного режима и видеоаналитики, однако их интеграция в единый контур остается ограниченной. Наше решение заполняет эту нишу», — пояснил коммерческий директор ООО «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» Иван Болсуновский.

Система допуска работает с учетом уровней доступа и управляет физическими точками входа. Контроль перемещения обеспечивают алгоритмы видеоаналитики, включая распознавание лиц и идентификацию транспорта. Решение можно интегрировать в действующие системы видеонаблюдения, что позволяет заказчику получить единый инструмент контроля доступа и внутренней безопасности.

Потенциальными заказчиками разработки являются промышленные предприятия, научные организации, государственные и инфраструктурные объекты.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания входит в IT-кластер ОЭЗ «Дубна». Объем инвестиций в проект составляет около 80 млн рублей, создано порядка 40 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.