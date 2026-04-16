Субботники «Мы за чистоту» стартуют в Подмосковье 18 апреля

Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» начнется 18 апреля и продлится до 3 мая, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. К акции присоединятся жители Подмосковья и других регионов страны.

Акцию организует движение «Экосистема» совместно с Росмолодежью. В 2026 году мероприятие приурочили к Году единства народов России. Его главная цель — объединить жителей страны и сформировать экологическую культуру.

«Такие инициативы имеют огромное значение для Московской области. Они не только преображают наши города и села, но и воспитывают в людях бережное отношение к окружающей среде, укрепляют чувство сопричастности к общему делу», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Принять участие в субботниках или организовать собственное мероприятие можно на сайте движениеэкосистема.рф. По всей России уже анонсировано более 1000 мероприятий в рамках акции.

«Приглашаю всех активных жителей, волонтеров и трудовые коллективы региона принять участие. Чистота начинается с каждого из нас!» — добавил Виталий Мосин.

В 2025 году в рамках акции во всех регионах Российской Федерации прошло более 5,6 тыс. мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.