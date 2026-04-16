В Одинцовском округе обсудили перевод апартаментов ЖК в жилье

Специалисты Одинцовского филиала БТИ Московской области провели рабочую встречу с застройщиком ЖК «Равновесие» в Подмосковье. Стороны обсудили перевод апартаментов в статус жилых помещений и порядок согласования необходимых изменений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На встрече рассмотрели вопросы, которые важны для комфорта и юридической защищенности будущих собственников. Перевод апартаментов в статус жилых помещений позволит владельцам оформить регистрацию по месту жительства, получить доступ к социальной инфраструктуре и рассчитывать на пониженные тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.