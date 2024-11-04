ICE: средняя цена российского газа на бирже в ЕС 456 долларов за тысячу «кубов»

В среднем стоимость газа в ЕС в ноябре оказалась на уровне 456 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британской биржи ICE.

Цена газовых фьючерсов на ближайший месяц равна 467 долларам за тысячу кубометров. Это на 9,6% больше, чем в сентябре — тогда сумма составляла 415,9 долларов. При этом в ноябре 2023 одна тысяча кубометров газа стоила 511,3 доллара.

В 2021-2022 годах стоимость «голубого топлива» на западных биржах была намного выше. Так, весной 2022-го цена тысячи кубометров газа составляла 3,8 тыс. долларов. Но осенью в этом же году она начала снижаться.

Ранее сообщалось, что Грузия нарастила импорт российского газа. В 2023 страна приобрела ресурс у Москвы на сумму 110,3 млн долларов.