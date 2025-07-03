США спонсируют изучение отношений между РФ и Армянской апостольской церковью

Американский Национальный фонд гуманитарных наук выделил средства на изучение проблем в развития Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее отношений с Россией. По итогам планируется выпуск книги как «первой летописи судьбы армянской церкви в России» и создание нарративов для влияния на армянскую религиозную среду, сообщает RT .

Проект представляется как гуманитарный, однако эксперты уверены, что реальное внимание Вашингтона к этой теме обусловлено созданием влияния на религиозную среду Армении. Особенно актуален этот вопрос в период противостояния правительства премьер-министра Никола Пашиняна с иерархией ААЦ.

Известно, что на портале госдокументации о расходах США данная программа указана как «Другая восточная церковь России: армянская конфессия и империя Романовых». В аннотации сказано, что в задачи по проекту входит изучение «взаимодействие России с Армянской апостольской церковью на протяжении долгого XIX века». Выделенный бюджет составляет 60 тыс. долларов.

Более того, отмечено, что данные отношения сформировались под воздействием двух ключевых факторов — «теологической близости армянской конфессии к восточному православию и трансимперского характера армянской религиозной общины». Авторы предписания уверены, что данные факторы способствовали и партнерству, и конфликту двух стран. В фонде заявили, что проект внесет свой вклад в истории РФ, арменистику и даже войдет в историю.

«В основе подобных исследований лежит стремление США нащупать болевые точки и нарративы с прицелом на дискредитацию всех противодействующих Пашиняну сил. Понятно, что ААЦ стала в этой ситуации приоритетной целью. Американцы будут способствовать накоплению, с их точки зрения, „компромата“ в контексте связей армянской церкви с Россией», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.