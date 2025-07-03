Мособлдума планирует новые меры поддержки семей с детьми

В осеннюю сессию Мособлдума намерена продолжить работу над законодательными инициативами, касающимися демографической политики. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги весенней сессии.

«Важной составляющей нашей работы по-прежнему остаются вопросы демографии и поддержки семей. Наш профильный Комитет ведет работу над проектом закона, в котором планируется прописать все меры профилактики по предупреждению искусственного прерывания беременности. В законе будет прописан комплекс мер, который уже реализуется и в дальнейшем будет расширяться. Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, которые разворачиваются на базе перинатальных центров, и их количество после принятия закона будет расти. Это создание кабинетов медико-социальной помощи на базе женских консультаций. Это обязательное на территории Московской области консультирование у психолога, у социального работника, где женщину обязаны ознакомить со всеми мерами социальной поддержки, которые ей положены», — рассказал Игорь Брынцалов.

Еще одна инициатива, которую рассмотрят осенью — установление в Подмосковье Дня многодетной семьи. Предлагаемая дата — 11 октября, когда православная церковь чтит память преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

Помимо этих законопроектов, направленных на предотвращение абортов и поощрение многодетности, готовится ряд других законодательных мер, призванных усилить социальную поддержку и мотивировать женщин к рождению детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.

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