Жуткое видео: потолок в ТЦ в ХМАО рухнул прямо на посетителей фуд-корта

сегодня в 11:56

Потолок обвалился прямо на посетителей фуд-корта в торговом центре в ХМАО

Потолок в торговом центре в ХМАО упал прямо на посетителей фуд-корта. Элементы конструкции сломались под напором сильных ливней, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в населенном пункте Нягань. Посетители фуд-корта начали бежать в стороны, когда услышали треск откуда-то сверху. Им удалось вовремя отбежать.

В потолке образовалась большая дыра. На полу навалены обломки металлической конструкции. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Киеселевске Кемеровской области на почте потолок упал на мать с ребенком. Женщину заранее предупреждали о потенциальной опасности.