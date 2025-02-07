В Киселевске на почте потолок рухнул на мать с ребенком
В Киселевске Кемеровской области произошло обрушение потолка в почтовом отделении, в результате которого пострадали женщина и ее пятилетний сын, сообщает Сiбдепо.
Инцидент случился 7 февраля, фотографии произошедшего быстро распространились в социальных сетях. По первоначальным данным, обрушение случилось в здании на 12-й шахте. Травмированные обратились за медицинской помощью, после чего стали известны результаты их обращения.
По словам сотрудниц почты, они заранее предупреждали женщину о потенциальной опасности в месте ее нахождения. К ним пришел родственник пострадавшей, которому тоже объяснили ситуацию.
В связи с происшествием пресс-служба Следственного комитета России инициировала проверку по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователь сейчас собирает информацию для выяснения деталей происшествия.
«По результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.