В Киселевске на почте потолок рухнул на мать с ребенком

В Киселевске в отделении почты часть потолка упала на женщину с ребенком

В Киселевске Кемеровской области произошло обрушение потолка в почтовом отделении, в результате которого пострадали женщина и ее пятилетний сын, сообщает Сiбдепо .

Инцидент случился 7 февраля, фотографии произошедшего быстро распространились в социальных сетях. По первоначальным данным, обрушение случилось в здании на 12-й шахте. Травмированные обратились за медицинской помощью, после чего стали известны результаты их обращения.

По словам сотрудниц почты, они заранее предупреждали женщину о потенциальной опасности в месте ее нахождения. К ним пришел родственник пострадавшей, которому тоже объяснили ситуацию.

В связи с происшествием пресс-служба Следственного комитета России инициировала проверку по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователь сейчас собирает информацию для выяснения деталей происшествия.

«По результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.