Грузия нарастила импорт российского природного газа

Грузия за первые три квартала 2024 года нарастила объемы поставок газа из РФ до рекордных значений, сообщает РИА Новости .

По данным статслужбы Грузии, с января по сентябрь суммарный импорт был 90,1 млн долларов. Данный показатель на 6,5% превышает объем импорта голубого топлива за такой период 2023 года. Он стал самым большим за все время ведения статистики в стране (с 2009 года).

Так, в сентябре Грузия закупила газа на 589,8 тыс. долларов, это в 1,7 раза меньше, чем в августе 2024 года, но на треть превышает показатели сентября 2023 года.

Всего по итогам минувшего года Грузия импортировала из РФ голубое топливо на 110,3 млн долларов.

С 2020 года республика приобретала сырье только у России и Азербайджана. А ранее еще покупала у Армении. В 2024 году импорт азербайджанского газа составил 160,2 млн долларов, а по итогам 2023 года — 313,5 млн долларов.