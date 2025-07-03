В МФЦ Ленинского округа оказали 360 тысяч услуг с начала года

За отчетный период населению было оказано 354 240 услуг различного характера. В спектр предоставляемых услуг входят консультации специалистов МФЦ, осуществляемые как при личном обращении, так и через колл-центр, а также обработка документации. Всего были приняты и обработаны 98 209 бумажных документов и 256 031 электронных.

«Наша первостепенная задача — создание комфортных и эффективных условий для обслуживания жителей Ленинского округа. Мы постоянно работаем над повышением качества обслуживания, внедряя современные технологии и обеспечивая профессиональную подготовку персонала. Наши сотрудники — это команда профессионалов, готовых оказать квалифицированную помощь каждому посетителю», — приводятся в сообщении слова директора МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» Виктора Митрохина. Наиболее востребованными услугами, предоставляемыми в бумажном виде, стали регистрация граждан по месту жительства или пребывания, обработка анкет зарегистрированных лиц через систему межведомственного электронного взаимодействия, получение результатов услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг, прием заявлений о постановке на учет в налоговых органах и оформление загранпаспортов. В то же время среди электронных услуг наибольшей популярностью пользовались уведомления о прибытии и убытии иностранных граждан, получение заявителем выписки из ЕГРН, выдача, замена и прекращение действия социальной карты жителя Московской области, уведомления о трудовой деятельности, а также компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время в офисах МФЦ функционируют 62 окна приема и выдачи документов, а также оборудованы зоны для доступа к региональному и федеральному порталам государственных услуг. На территории Ленинского городского округа ежедневно функционируют четыре офиса МФЦ: центральный офис в городе Видное, офис «Бутово Парк» в поселке городского типа Бутово, офис «Лопатино» в Лопатино и офис «Пригород Лесное» в Мисайлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.