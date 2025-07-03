В Химках прошли памятные мероприятия в День ветеранов боевых действий

У мемориала в ОУСЦ «Планерная» собрались ветераны, школьники и жители округа. На встрече выступили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. «Пока мы помним имена и подвиги — мы едины. Эти встречи нужны для того, чтобы дети видели живой пример силы и мужества», — отметил Владислав Мирзонов. В деревне Большаково у мемориала «Братская могила советских воинов» также прошла церемония возложения. Химчане почтили память павших, выразили благодарность ветеранам и вспомнили важные страницы истории. Перед участниками выступил депутат Химок Алексей Фёдоров. «Это место напоминает, какой ценой достаётся мир. Здесь формируется уважение к истории», — сказал Алексей Фёдоров. Оба памятных шествия прошли в рамках окружной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Её цель — поддержка ветеранов, воспитание уважения к подвигу и укрепление связи между поколениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.